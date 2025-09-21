Afp y Ap

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a11

Los Ángeles., Clayton Kershaw quiso evitar la escena sentimental de la última apertura en su casa de toda la vida, el estadio de los Dodgers. Sin embargo, después de 18 temporadas en las que se convirtió en uno de sus lanzadores históricos, el resto del equipo y sobre todo su afición no quisieron que se marchara el pasado viernes como si se tratara de un juego más. Esta fue su última apertura en su hogar.

En el centro del diamante, mientras sus compañeros aguardaban en la banca, Kershaw se despidió del equipo y de la afición que lo celebraba, pues hace unos días anunció que al terminar esta temporada se retira.

En su última apertura en el Dodger Stadium, Kershaw permaneció cuatro entradas y un tercio sobre el montículo en un triunfo 6-3 sobre los Gigantes de San Francisco. Dave Roberts, el mánager, acudió a la lomita para pedirle la bola y despedirlo.

Los 53 mil espectadores estallaron con una enorme ovación durante tres minutos a uno de los mejores lanzadores de la popular franquicia angelina. El público estaba de pie mientras el lanzador zurdo abrazaba a sus compañeros y luego hizo el ademán de abrazar a esa gente que estaba tan emocionada.

“No puedo expresar con palabras lo especial que ha sido esta noche para mí”, les agradeció Kershaw. “Lo único que puedo decir ahora es: Gracias chicos por tanto. Dieciocho años. No fue siempre un camino fácil, pero estuvieron conmigo”.