▲ El rojiblanco Luis Romo disputa el esférico con el escarlata Paulinho, quien encaminó la victoria de los Diablos tras abrir el marcador al minuto 21 en el estadio Akron. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a10

Chivas es un equipo experto en errores. Cada derrota que registra en la Liga Mx está relacionada con algún descuido, falla del portero o desconcentraciones en su zona defensiva. Muchas veces, como ayer en la visita del Toluca al estadio Akron, no tiene pies ni cabeza. Si ya de por sí la diferencia en puntos era equivalente a casi tres victorias, el actual campeón del futbol mexicano se encargó de ratificarla con un 3-0 que encendió disgustos y reclamos en el estadio.

Incluso con las expulsiones del local Fernando González y el zaguero escarlata Bruno Méndez, el control del partido estuvo siempre del lado de los Diablos. Paulinho transformó una mala salida del portero Raúl Rangel en el 1-0 (21), luego Jesús Gallardo amplió el marcador con un remate de cabeza (24) y, como si el castigo no fuera suficiente, Alexis Vega sentenció la goleada ante su ex equipo en un contragolpe resuelto de puntapié (56).

Con ello, el conjunto escarlata ligó su tercera victoria consecutiva y saltó al tercer lugar de la competencia con 19 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul. Entretanto, el Rebaño, sumergido bajo la dirección técnica de Gabriel Milito en una nueva crisis deportiva, sufrió su quinta derrota en nueve fechas, la tercera de ellas de local.