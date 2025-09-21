Pierde 3-0 en casa
Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a10
Chivas es un equipo experto en errores. Cada derrota que registra en la Liga Mx está relacionada con algún descuido, falla del portero o desconcentraciones en su zona defensiva. Muchas veces, como ayer en la visita del Toluca al estadio Akron, no tiene pies ni cabeza. Si ya de por sí la diferencia en puntos era equivalente a casi tres victorias, el actual campeón del futbol mexicano se encargó de ratificarla con un 3-0 que encendió disgustos y reclamos en el estadio.
Incluso con las expulsiones del local Fernando González y el zaguero escarlata Bruno Méndez, el control del partido estuvo siempre del lado de los Diablos. Paulinho transformó una mala salida del portero Raúl Rangel en el 1-0 (21), luego Jesús Gallardo amplió el marcador con un remate de cabeza (24) y, como si el castigo no fuera suficiente, Alexis Vega sentenció la goleada ante su ex equipo en un contragolpe resuelto de puntapié (56).
Con ello, el conjunto escarlata ligó su tercera victoria consecutiva y saltó al tercer lugar de la competencia con 19 puntos, cuatro menos que el líder Cruz Azul. Entretanto, el Rebaño, sumergido bajo la dirección técnica de Gabriel Milito en una nueva crisis deportiva, sufrió su quinta derrota en nueve fechas, la tercera de ellas de local.
Gallos sorprenden a los Tuzos
En el Hidalgo, el Querétaro salió del último lugar de la Liga Mx. Sorprendió al Pachuca al imponerse 2-0 y sumó así su segundo triunfo en esta campaña, el primero en condición de visitante.
Los goles de Santiago Homenchenko (11, de penal) y Jhojan Julio (45+9), este último mediante un contragolpe en el que ningún defensor de los Tuzos logró detener su avance con la pelota, complicó la situación del técnico Jaime Lozano en la Bella Airosa.
El Jimmy acumula cinco partidos sin ganar, incluidas tres derrotas de forma consecutiva. De ser uno de los punteros al inicio de la fase regular, el equipo hidalguense se encuentra ahora en la zona de repesca con 13 puntos de 27 posibles. Los Gallos llegaron a siete unidades, tres más que el sotanero Puebla.