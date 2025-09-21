De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 9

En el proceso rumbo a la Copa Mundial 2026, los mexicanos Johan Vásquez y Santiago Giménez son dos de los seleccionados más regulares con los que cuenta el técnico Javier Aguirre en Europa. Fueron titulares ayer con el Génova y el Milán, como lo han hecho desde hace varios partidos, pero sólo el ex delantero de Cruz Azul logró celebrar un triunfo de su equipo con la victoria 3-0 sobre el Unidense.

Vásquez, quien jugó los 90 minutos, cayó con los azulgranas por 2-1 en su visita al Bolonia en un partido que sus compañeros tenían controlado desde los 63 minutos, luego del gol de Mikael Egill. Su equipo se ubica ahora en el lugar 17 con sólo dos puntos, uno más que el Pisa, Parma y Lecce, sotaneros de la competencia con apenas una unidad de 12 posibles.

Por el cuadro rossoneri, Giménez salió de cambio al 62, ya con el marcador resuelto en favor de su equipo. El estadunidense Christian Pulisic lideró la cuenta con un doblete (39 y 53), mientras Youssouf Fofana (46) firmó con su anotación la tercera victoria de los dirigidos por Marco Landucci, que saltaron al tercer puesto de la Serie A con nueve puntos, uno menos que el líder Juventus.

En Bolonia, errores defensivos, faltas y un penal en tiempo de compensación permitieron a los locales darle vuelta al marcador ante el Génova con los tantos de Santiago Tomás (73) y Riccardo Orsolini (90+9), quien acertó desde los 11 pasos engañando al portero Nicola Leali. Johan Vásquez transmitió seguridad, lideró una línea de cuatro defensores en la que el noruego Leo Skiri salió amonestado, aunque no pudo evitar el segundo revés de los azulgranas en la cuarta fecha de la liga italiana.