Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. a12

Raíz que no desaparece

La autora de esta novela narra la tragedia colectiva de nuestros desaparecidos con indignación y dolor, aunque también con amor, lucidez y un particular sentido de humor que empuja a seguir leyendo. Los árboles juegan un papel protagónico en el libro, cuyo relato comienza cuando la moribunda “palmera” en Reforma fue remplazada por un ahuehuete. En ese tránsito, la otrora glorieta de La Palma se convirtió en la de los desaparecidos, porque las familias empezaron a reunirse allí y a pegar carteles de búsqueda. El ahuehuete, pues, murió también. La escritora sintió que le país le regalaba la metáfora perfecta. Además, a ese árbol lo trajeron de un vivero de Nuevo León, “uno de los estados con más violencia y desapariciones”.

Al leer muchos expedientes de mamás buscadoras entendió que ellas aprenden a reconocer zonas donde hubo ejecuciones porque los árboles tienen el tronco ennegrecido. También porque muchas otras le contaban haber soñado a su hijo en un árbol. Las madres buscadoras sueñan con una precisión impresionante dónde están sus hijos, asegura.

Autora: Alma Delia Murillo

Editorial: Alfaguara

Número de páginas: 242

El luto humano

La muerte en esta novela no es el único motivo por el que sus personajes sufren un luto perpetuo, pues a través del fallecimiento de Chonita –acontecimiento que congrega a los últimos habitantes de un poblado mexicano– se revelan también otro tipo de duelos, como los que ocasionan el hambre, la pobreza y las injusticias.

José Revueltas publicó este libro en 1943, más de 20 años después del término de la Revolución Mexicana, y ya desde ese momento retrata las deudas del movimiento con la población, que a pesar de las promesas y de las huelgas continúa viviendo en la miseria de un país que se desmorona.

La narración devela a los lectores el pasado de cada una de las personas involucradas en la trama, a partir de una serie de saltos en la temporalidad –analepsis–, por lo que se leen diversos episodios de la historia de este país: la Conquista, el porfiriato, la Revolución y la guerra cristera.

Un sacerdote, un asesino a sueldo, tres matrimonios y una niña, así como sus ancestros, serán acechados a lo largo de las páginas por la muerte, la soledad, el odio y las carencias.

Autor: José Revueltas

Editorial: Era

Número de páginas: 219

Caracol

El libro de Maricarmen Mendoza pone la mirada en un pequeño y lento invertebrado para contar con sencillez y ternura, la fragilidad de los seres diminutos de la naturaleza, pero también su perseverancia y paciencia. La historia se inicia cuando el molusco comienza a seguir la sombra que le dibuja el sol.

En su trayecto deberá enfrentar vicisitudes: que una nube oscura borre su silueta o que el viento levante la hoja en la que se refugia. El protagonista afronta cada situación con calma: se protege en su concha, contempla su reflejo en el agua o espera paciente a que la hoja lo lleve a la orilla del charco, pero nunca abandona su travesía detrás de la sombra que le dibuja el sol. “El caracol se aleja siguiendo su sombra, cargando su concha que brilla”, finaliza el texto.