Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 30

El despido injustificado de trabajadores de la coordinación territorial de la CTM en Culhuacán evidenció el desvío de recursos y actos de corrupción que se realizan en la alcaldía Coyoacán a cargo de Giovani Gutiérrez.

La noche del pasado jueves los afectados bloquearon la avenida Miguel Ángel de Quevedo y su cruce con la calle Carrillo Puerto para denunciar los malos tratos a los que han sido sometidos y las irregularidades que se comenten en la administración de la demarcación.

La subdirectora de servicios urbanos del área, Alicia Cruz, mostró una lista con centenas de empleados adscritos a la territorial que, afirmó, “no conozco y nunca se han presentado, pero están en la nómina”.

Durante la reunión que sostuvieron la mañana del viernes con representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de la alcaldía, los empleados pidieron la intervención de la Secretaría de la Contraloría General para que se lleve a cabo una auditoria ante las anomalías.