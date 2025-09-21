▲ Casas de la colonia en 1930, la fábrica de calendarios en San Antonio Abad, tradicional pulquería y el monumento a la costurera.

Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 29

Entre las colonias centrales de la alcaldía Cuauhtémoc se encuentra la Obrera, un lugar cargado de historia que pasó de ser un cuartel general a emblema de los trabajadores textiles y de la vida nocturna de la Ciudad de México, donde ahora sus habitantes llevan una vida apacible, quizás trastocada por los malandros, que dicen los nativos, vienen de fuera.

Su origen se remonta al finales del siglo XIX, cuando este territorio –conocido como el Potrero del Cuartelito– comenzó a poblarse de manera irregular. Su nombre inicial hacía referencia a un antiguo fortín militar que protegía la zona, situada en aquel entonces en las afueras del sur de la ciudad.

A pesar de carecer de permisos de urbanización y servicios, el asentamiento creció de forma apresurada. En 1899 se trazaron calles con un estilo afrancesado y sus pobladores, la mayoría trabajadores y artesanos, comenzaron a instalarse. Por décadas fue conocida también como colonia Escandón, nombre ligado a sus fraccionadores, hasta que en 1930 recibió el reconocimiento oficial y su nombre definitivo: Obrera.

Este cambio coincidió con la llegada y proliferación de fábricas que pronto se convirtieron en el corazón económico y social del barrio. Entre las industrias emblemáticas se encuentra la factoría de calendarios y cromos publicitarios Galas de México, cuya sede en la calzada San Antonio Abad, distinguida por los ladrillos rojos, aún se conserva en su estado original y ha sido declarada patrimonio artístico.

Esta parte de la ciudad se volvió el hogar de obreros que junto con sus familias habitaron vecindades, abrieron talleres y pequeños comercios que daban vida a una comunidad trabajadora y solidaria. “Había herrerías, carpinterías, los que arreglaban imágenes religiosas de bulto, muchas imprentas, las sigue habiendo sobre la calle Manuel Payno, pero antes eran unas máquinas enormes, ya se han ido modernizando”, cuenta don Juvencio Ricardo Corona Lucero, de 76 años, cuya familia se instaló en 5 de Febrero y Lucas Alamán, donde ahora se encuentra un conjunto de escuelas.

Los baños públicos eran otro distintivo del barrio: “No lo sé, quizá porque muchos habitábamos en vecindades con baños comunes era normal que la gente acudiera a estos negocios. Yo iba del diario, porque eran muy económicos. Después del 85 comenzaron a caer en desuso y desaparecieron”, recuerda desde su peluquería La Perla, que fundó su papá en los años 40 del siglo pasado.

Entre el activismo y la fiesta

La efervescencia de la colonia también estuvo marcada por la actividad política y social. Cuentan las crónicas de este lugar que en sus calles los hermanos Flores Magón incubaron las ideas que dieron origen al Partido Liberal Mexicano, pieza clave del movimiento obrero y la lucha por la justicia social.

Sin embargo, no todo fue trabajo y luchas. La vida cotidiana aquí tuvo su lado festivo. Por las noches los cabarets, cantinas y salones de baile –como El Burro, El Caballo Loco o El Quinto Patio– se convirtieron en refugios de esparcimiento y encuentro para varias generaciones.