Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 28

Residentes de las colonias Roma, Hipódromo y Condesa rechazan el cambio de uso de suelo habitacional de la vieja casona construida en la primera mitad del siglo XX ubicada en avenida México 51, para convertirla en restaurante con cuatro locales comerciales de dos niveles, en 612.19 metros cuadrados.

El presidente de la Fundación Roma, Mario Rodríguez, mencionó que Carlos Slim es el propietario del inmueble, que por sus características es patrimonio cultural urbano con valor artístico catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y de valor patrimonial por la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana local dentro de los polígonos de área de conservación.

Aseguró que los vecinos se oponen “porque todo mundo ha hecho lo que ha querido, se crea un perjuicio a la colonia, no hay un beneficio que signifique que los restaurantes lleven este desarrollo económico a la colonia, que al final no resulta. No hay tal, más bien se crean problemas de ruido, de drenaje colapsado, porque muchos de los restaurantes tiran la grasa al drenaje, crean más ruido y la movilidad se complica”.