▲ El repartidor quedó atascado en la colonia Campestre Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de caer en la oquedad. Foto La Jornada

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 28

En meses recientes, 10 vehículos pesados quedaron atrapados al abrirse la tierra en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero. Los socavones han alcanzado siete metros de largo por siete de profundidad.

Frente al número 88 de Camino Central, colonia Campestre Aragón, en Gustavo A. Madero, un repartidor de refrescos se atoró ayer al hundirse la llanta trasera en una fosa de un metro de diámetro.

Pese a que ya había sido reparada debido a una fuga de agua que se generó donde se conectan dos líneas de drenaje que colapsaron, el pavimento se abrió de nuevo. Los vecinos levantaron el reporte y colocaron algunos objetos para advertir del riesgo; sin embargo, de poco sirvió.

El pasado martes, en la colonia San Juan de Aragón, otro camión de limpia de la alcaldía corrió la misma suerte y uno de los neumáticos traseros se enterró en una zanja.

Iztapalapa es la demarcación donde ha habido el mayor número de hundimientos, con 159 en lo que va del año; en dos han estado involucradas unidades pesadas.

El 13 de septiembre la ruptura del drenaje en la colonia Renovación abrió la tierra y prácticamente se tragó un camión refresquero, del que solamente la cabina quedó expuesta. El vehículo se hundió por la parte trasera al circular sobre El Eje 3 Oriente avenida 5; con el peso, el boquete se amplió y la unidad terminó de hundirse completamente.