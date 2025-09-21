▲ Sin importar la hora ni el día, las unidades de carga gozan de privilegios al estacionarse en cualquier lugar, incluso dejan contenedores en doble fila y durante las maniobras de descarga ignoran lo dispuesto por el Reglamento de Tránsito. Foto Jorge Ángel Pablo García

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Domingo 21 de septiembre de 2025, p. 27

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, conductores de camiones refresqueros y de pipas que llevan agua potable afirmaron que esos vehículos pesados pueden circular y estacionarse en vialidades primarias a cualquier hora del día y de la noche por los permisos que otorga la Secretaría de Movilidad.

Los uniformados consultados en las inmediaciones de la dependencia y de la plaza comercial Parque Delta comentaron que “los conductores tienen sus permisos de carga y descarga con la Semovi, y si uno de tránsito lo para, no pasa nada”.

El chofer de una pipa que transportaba 45 mil litros de agua, estacionado sobre la lateral de la avenida Cuauhtémoc, señaló que tarda en descargar una hora frente al establecimiento, pero no hay problema porque tiene permiso.

Los uniformados indicaron que a diario se enfrentan a transportistas que muestran permisos para circular y detenerse por tiempo indeterminado o de al menos una hora, como el caso de la pipa.

Dos vehículos de empresas de valores también permanecieron paradas frente al inmueble, como la de Cometra en avenida Cuauhtémoc, frente al Centro Médico Siglo XXI, y aunque se detuvo en una bahía había una señal que prohíbe estacionarse.

Con el pesado tránsito sabatino en el Viaducto Miguel Alemán sobre carriles centrales iban varias camionetas de carga e incluso una con remolque, pero no fue visto ningún efectivo de tránsito en las inmediaciones.

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de Tránsito “los conductores deben sujetarse estrictamente a circular por las rutas, horarios y los itinerarios de carga y descarga autorizados y dados a conocer por la Secretaría de Movilidad y por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los conductores que infrinjan la presente disposición serán sancionados con una multa equivalente a 40, 50 o 60 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente y tres puntos de la licencia para conducir”.