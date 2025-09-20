H

ay secuencias que resumen épocas. El pasado 31 de agosto, mientras la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aterrizaba de emergencia en Plovdiv (Bulgaria) tras ver saboteado el sistema GPS del avión en el que viajaba, los presidentes de Rusia e India, Vladimir Putin y Narendra Modi, aterrizaban con los sistemas de navegación intactos en Tianjin, donde fueron recibidos con todos los honores por su homólogo chino, Xi Jinping. Mientras Europa revolotea a la deriva, el eje del mundo se mueve a Asia.

Sin restar importancia al supuesto sabotaje, cabe señalar que el GPS de Von der Leyen lleva tiempo averiado. Un verano desastroso la ha dejado al borde del precipicio, hasta el punto de que ya se han puesto a circular varios globos sonda sobre un posible relevo. La última palabra, probablemente, la tenga el canciller alemán, Friedrich Merz, que estaría sopesando presentarla para el cargo –más simbólico que ejecutivo– de presidenta de su país. Una elegante forma de quitarse de en medio a una líder que no da más de sí, si alguna vez dio algo, y a la que sus propios aliados conservadores empiezan a ver como un lastre.

Los tropezones han sido incontables. En política interna, ha traicionado una y otra vez a la mayoría que le permitió ser relegida como presidenta de la Comisión (socialdemócratas, liberales y verdes, principalmente), para arrimarse a la extrema derecha. En ese camino, ha aislado al resto de comisarios (secretarios del Gobierno europeo), relegándolos a poco más que figurantes y ha dado la vuelta a su programa de gobierno como a un calcetín. Hace cinco años había que combatir la crisis climática, ahora hay que armarse a toda costa.

En política exterior, el unilateral cierre de filas de Von der Leyen con Israel durante el genocidio de Gaza ha levantado ampollas. Primero, porque ha asumido un protagonismo en política exterior que no le corresponde, y segundo, porque su defensa del sionismo –que bebe de la atormentada relación de Alemania con Israel– es un insulto para miles de europeos.

La puntilla, decíamos, ha llegado este verano, con el humillante acuerdo firmado con Donald Trump. Europa se ve obligada a aceptar aranceles generales de 15 por ciento no recíprocos, a gastar 750.000 dólares en semiconductotres, gas, petróleo y energía nuclear estadunidenses y a invertir otros 600.000 dólares en el país. No es un acuerdo, es un contrato de servidumbre que, además, no sirve para evitar la guerra, porque no hace sino alimentar la lógica intimidatoria de Trump. No sólo es un acuerdo injusto, es que sobre todo es profundamente estúpido.