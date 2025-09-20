De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 13

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la labor de la recién creada Unidad Fronteriza de Sonora, primera en su tipo en el país y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, durante una visita de trabajo por la entidad. Con bases en Sonoyta y Agua Prieta, además de su coordinación en San Luis Río Colorado y Nogales, la corporación fue puesta en marcha por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con la misión de atender temas de seguridad, migración, tráfico de drogas y protección civil en la franja norte.