El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció la labor de la recién creada Unidad Fronteriza de Sonora, primera en su tipo en el país y adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, durante una visita de trabajo por la entidad. Con bases en Sonoyta y Agua Prieta, además de su coordinación en San Luis Río Colorado y Nogales, la corporación fue puesta en marcha por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, con la misión de atender temas de seguridad, migración, tráfico de drogas y protección civil en la franja norte.
“La Unidad Fronteriza de Sonora, la primera de su tipo en México, refleja la profunda cooperación entre nuestros países. Colaboramos con las autoridades para asegurar que nuestra frontera compartida sea más segura y más fuerte. Tuve una enriquecedora plática con ellos para conocer más sobre su labor”, compartió el diplomático en su cuenta de X al reunirse con integrantes, y destacó que este modelo refleja la cooperación bilateral, al constituir un paso decisivo para fortalecer la seguridad regional.