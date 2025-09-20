Carolina Gómez Mena

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 13

Jiutepec, Mor., En el país, cuatro de cada 10 diagnósticos de cáncer de próstata se detectan en etapa metastásica, es decir cuando las células tumorales se han diseminado a otras partes del cuerpo, expuso Manuel Rodríguez Valenzuela, especialista en medicina farmacéutica, quien destacó que en el mundo “un hombre muere cada 15 minutos por esta enfermedad”.

En el seminario Sanando el Futuro, precisó que datos de la Sociedad Estadunidense de Cáncer establecen que en el vecino país del norte sólo cinco por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas.

Médico de Enlace Científico de la farmacéutica Bayer –organizadora del encuentro–, detalló que estudios del Departamento de Epidemiología del Instituto Nacional de Cancerología demostraron que 40 por ciento los diagnósticos de este cáncer en mexicanos se hacen en etapa metastásica, lo que se asocia con disminución de la supervivencia y calidad de vida, así como incremento de los costos de atención.

Mientras la enfermedad está localizada en la próstata, afirmó, el riesgo de mortalidad anual es cercano a 16 por ciento, pero cuando las células cancerosas se han diseminado, la probabilidad crece a 56.