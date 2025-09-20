De la Redacción

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 12

Presidencia suspendió las funciones de un empleado de Comunicación Social por haber golpeado a Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada al concluir el acto de Claudia Sheinbaum en Chilpancingo. Ocampo narró que los periodistas trataron de abandonar el lugar donde los habían colocado, lo que generó “jaloneos, que después pasaron a los golpes; el empleado federal me lanzó una silla que me pegó en el pómulo, a la orilla del ojo derecho, sin mayores consecuencias”. Comunicación Social informó que “se puso en contacto con el reportero y le ofreció una disculpa”; además, se investigará y tomarán las medidas necesarias.