▲ De gira en Guerrero, Claudia Sheinbaum recibió un pliego petitorio de la Ceteg que exige la reinstalación de una mesa de trabajo tripartita. Foto Presidencia

Alonso Urrutia, Jorge A. Pérez Alfonso y Sergio Ocampo

Enviado y corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 12

Durante el largo periodo del neoliberalismo en México, particularmente en el sexenio del “espurio” Felipe Calderón, fue cuando la desigualdad entre los más ricos y más pobres en México se profundizó y alcanzó los niveles máximos, condenó la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que luego de 36 años, que concluyeron con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se revirtió esta tendencia.

Al continuar las giras de difusión de su Informe de gobierno en el estadio Tecnológico de Oaxaca, subrayó que en el sexenio pasado se alcanzó el máximo logro de los últimos años: revertir la desigualdad social en el país, lo que permitió que 13.5 millones de personas salieran de la pobreza en México.

A través de la política salarial, que favoreció un consistente incremento de las percepciones de los trabajadores y con el énfasis que se puso en los programas sociales se logró reducir la desigualdad en México. Por eso nuestro país pasó de ser uno de los que mayor desigualdad social tenía en el continente a ser el segundo con menor índice de desigualdad, sólo por debajo de Canadá.

Durante su discurso, hubo algunas expresiones aisladas de jóvenes mujeres quienes corearon: “no queremos molestar, pero hay un genocidio en Palestina”.