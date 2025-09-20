L

a dominación española en América fue en verdad salvaje. A más de las acciones “a fuego e a sangre”, la crueldad cotidiana de los primeros 30 años dio lugar a una reducción de 50 por ciento de la población nativa. Pero, además, una vez impuesta la civilización ibérica, los “beneficios” de ésta hicieron que la demografía nativa se fuera reduciendo hasta llegar, alrededor de 1650, a 5% por ciento de lo que había sido 130 años atrás. Ello sin contar con lugares como las islas del Caribe en que los pobladores originales fueron de plano exterminados, lo mismo que ocurrió, ya en el siglo XVIII, llamado “de las Luces”, en algunos lugares del México.

Primero se justificó la masacre por el ansia de obtener metales preciosos; después para nutrirse de la tierra mediante la sobrexplotación de su mano de obra, cuya condición en verdad de esclava se pretendía disimular con disposiciones en apariencia benevolentes y el manto “protector” de frailes, españoles, que coadyuvaban al sometimiento…

Unos se consideraban nacidos para mandar y gozar de las riquezas, pocas o muchas, que se obtenían con el sudor y la sangre de los nativos, quienes quedaban definidos por las propias leyes morales y cívicas para callar y obedecer.

Hubo, es cierto, uno que otro fraile que se compadeció de la situación y levantó la voz en señal de protesta, otros incluso emprendieron gestas en defensa de los vencidos.

Desgraciadamente, muchos nacidos en este suelo, con sentimientos más hispanos que mexicanos, haciendo valer su condición socioeconómica de privilegio, esgrimen los mismos argumentos pero incluso se los percibe suspirando por todo lo español, entre más cercano a su fascismo endémico, mejor.

No digamos de muchos españoles de hoy, herederos directos de ese franquismo inherente a España que tanto daño le hizo a ella misma y a la Europa occidental.

En octubre del año 2021, casi como corolario a una retahíla de barbaridades y estupideces con que elevados capos de la ultraderecha española quisieron agredir a México, donde se percibía que corruptas empresas de ese país corrían peligro, hubo quienes declararon que los españoles no conquistaron ni sometieron a los indígenas, sino que los liberaron… Uno de ellos se reputaba como representante de un mediocre equipo de futbol llamado Español, que con mucha frecuencia se halla en segunda división…