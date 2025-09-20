Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 8

En pleno periodo de defensa de la solicitud presupuestal para el año próximo, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá nuevo responsable de la Dirección Ejecutiva de Administración, tras confirmarse la salida de Amaranta Arroyo Ortiz, quien fue encargada de despacho a partir del 24 de enero de 2024.

Versiones divulgadas en el INE señalan que Jesús Octavio García González llegará a este importante puesto, responsable no sólo de la gestión de una nómina de 18 mil plazas, sino de una bolsa presupuestal que para el año en curso es de 19 mil 645 millones de pesos para solventar la operación del órgano y sus responsabilidades.

García González es abogado y hace algunos años participó en el proceso de selección de consejeros del Instituto Electoral de Veracruz. Trascendió que ha sido litigante y representante de una empresa vinculada a la venta de materiales para elecciones como boletas, urnas, cajas y mamparas.