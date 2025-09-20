Alma E. Muñoz y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 8

En la discusión de la reforma a la Ley de Amparo “vale la pena” que en el Senado se revise en qué casos se puede promover un amparo a nombre de otros para evitar que la figura se utilice con “trasfondo político para dañar”, como ocurrió con Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, declaró la mandataria, para evitar que se abuse de esta figura jurídica, como hacen deudores fiscales.

Lo importante con estos cambios de leyes, afirmó, es hacer la justicia más expedita, pero “lo increíble de todo (es) que ya fue un año que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador dejó el gobierno y siguen obsesionados; es que todavía no acaban de entender que México cambió”. Cuestionó que “la derecha hipócrita ahora se pone el saco de moralidad”.

En la mañanera del pueblo, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, aseguró que esta reforma no debilita al amparo, lo fortalece, pues busca su actualización y modernización para que sea más ágil y sencillo.

La iniciativa “lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia. Ampararse para defender derechos es justicia, ampararse para ocultar delitos es impunidad”, sostuvo.