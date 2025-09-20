Andrea becerril

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 8

La iniciativa presidencial en materia de amparo requiere “ajustes e incluso correcciones”, sobre todo en los puntos que han provocado polémica, como el de “interés legítimo”, o la inejecución de sentencias, comentó el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, Enrique Inzunza.

Magistrado en retiro, adelantó que junto con el presidente de la otra comisión dictaminadora, la de Justicia, insistirán que si no se da un parlamento abierto, por lo menos se abra un conversatorio de uno o dos días con litigantes y académicos expertos en la materia para dar un debate abierto en torno a esa reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ello, agregó el morenista, permitiría alejar las suspicacias en torno a algunos de los cambios que se proponen en la iniciativa, que desde la oposición han sido descalificados y señalados como regresivos:

El senador aclaró que no se trata de cambiar el espíritu de esa reforma encaminada a fortalecer el juicio de amparo, “como un medio de defensa por excelencia de los ciudadanos, del que podemos decir que es hecho en México, porque aquí nació, pero como lo ha planteado la presidenta Sheinbaum, requiere al mismo tiempo evitar los excesos en que se ha incurrido con su aplicación”.