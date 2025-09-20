Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 6

La utilidad neta del Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante” de la Lotería Nacional será utilizada para reforzar las estrategias de protección consular, en apoyo legal a connacionales y el pago de fianzas de quienes carecen de recursos económicos, anunció este viernes la Secretaría de Relaciones Exteriores en la conferencia matutina en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que el sorteo celebrado el 15 de septiembre dejó recursos por 115.9 millones de pesos, que se destinarán exclusivamente a programas de apoyo a migrantes en Estados Unidos a través de la Unidad para América del Norte. Una de las prioridades será fortalecer el pago de fianzas en procesos migratorios, una de las demandas más crecientes entre los connacionales.

El responsable de la Unidad, Roberto Velasco, explicó que muchas personas en proceso de deportación pueden permanecer en libertad mientras se resuelve su caso, siempre y cuando paguen una fianza que puede alcanzar los 15 mil dólares. “Lo que nos va a permitir el apoyo de la Lotería Nacional es ampliar de manera muy importante el número de personas beneficiadas este año y el próximo”, mencionó.

Además de este programa, la cancillería destinará recursos para reforzar la representación legal en materia penal y migratoria, fortalecer a 11 consulados con mayor demanda de atención –entre ellos los de Brownsville, Detroit, Miami y San Bernardino–, garantizar visitas a centros de detención lejanos y mejorar la capacidad de respuesta en desastres naturales. También se intensificarán campañas preventivas y de difusión.