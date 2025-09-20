De la Redacción

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 5

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sugirió una serie de ataques militares contra objetivos en México que contemplaban asesinatos selectivos de capos de cárteles mexicanos, así como daños a su infraestructura en el país, pero la iniciativa fue rechazada por la Casa Blanca y el Pentágono, informó ayer The Washington Post.

Los ataques fueron planteados durante las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, cuando el republicano ordenó designar a varios cárteles y bandas criminales latinoamericanas como “organizaciones terroristas extranjeras”, refirió el rotativo estadunidense.

Los funcionarios de la DEA sugirieron efectuar los ataques selectivos, según las fuentes, que hablaron en condición de anonimato para difundir detalles de deliberaciones internas confidenciales.

La resistencia a la propuesta de la DEA, que no se había reportado previamente, según el Post, “ilustra las divisiones que han surgido a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva para combatir a un importante adversario que envenena a ciudadanos estadunidenses”.

El administrador interino de la DEA en ese momento, Derek S. Maltz, declaró a The Washington Post que está “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los líderes de los grupos criminales en México.