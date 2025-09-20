Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 5

México mantiene negociaciones bilaterales con Estados Unidos al mismo tiempo que busca avanzar en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras su encuentro con el primer ministro de Canadá, celebrado la víspera en Palacio Nacional.

La mandataria subrayó en su rueda de prensa matutina que la estrategia mexicana no es excluyente y que, al igual que Canadá, su gobierno sostiene conversaciones con Washington por la vía directa y en paralelo a las mesas de consulta trilaterales.

Sheinbaum insistió en que el objetivo compartido con Canadá es garantizar la permanencia del T-MEC y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo general con Estados Unidos que refuerce la relación bilateral sin contradecir el marco regional.

Un tema relevante en la conversación bilateral con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue la operación de las empresas mineras de ese país en territorio nacional. Sheinbaum explicó que planteó la necesidad de que dichas compañías respeten estrictamente las normas ambientales mexicanas, a lo cual recibió una respuesta positiva del premier.

“Evidentemente, deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable”, sostuvo, al añadir que el propio primer ministro pidió que se le entregara un listado de las mineras que no están cumpliendo con la legislación vigente, con el fin de que desde Canadá se exhorte a las empresas a acatar los requisitos de mitigación y remediación establecidos en sus manifestaciones de impacto ambiental.