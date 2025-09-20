Arturo Sánchez Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 5

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró ayer que las fuerzas armadas continuarán en el control de aduanas y puertos, pese a los recientes operativos contra el contrabando de combustibles que derivaron en la detención de civiles y marinos. Subrayó que no se puede juzgar a toda una institución por los actos de corrupción en los que algunos de sus integrantes se hayan visto involucrados.

“La Marina ha tenido un papel muy importante en las administraciones del sistema portuario nacional; hay mucho mayor control y desarrollo de los puertos. En el caso de Aduanas, cuando el (ex) presidente López Obrador tomó la decisión de involucrar a las fuerzas armadas, la recaudación subió 250 mil millones de pesos de un año a otro, y este año ha aumentado en casi 200 mil millones adicionales”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sheinbaum defendió que el incremento en la recaudación es la mejor prueba de que se ha reducido la corrupción en el comercio exterior. “Si se encuentra que hay elementos vinculados en algún caso, se procede; pero no por eso se va a juzgar a todos los elementos de una institución. Eso no es cierto”, dijo, al destacar que en el caso reciente fue la propia Marina la que presentó la denuncia contra los presuntos responsables.