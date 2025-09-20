Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 4
Villahermosa, Tab., Un juez de Tabasco dictó este viernes prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto cabecilla de la agrupación criminal La Barredora, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés, asociación delictuosa y extorsión, dieron a conocer fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal
El imputado, a su vez, se reservó su derecho a declarar por las acusaciones de la causa penal 386/2025 en la que el ex jefe policiaco es acusado de dichos ilícitos de fuero común.
La audiencia se realizó a través de una videoconferencia en el penal del Altiplano, en Almoloya, estado de México, encabezada por el juzgador de control región judicial 9 de Villahermosa.
La situación jurídica de Bermúdez en relación con los señalamientos que le hizo la Fiscalía General del Estado de Tabasco se resolverá el próximo martes en la continuación de la audiencia debido a que el ex funcionario se acogió a la duplicidad del término constitucional.
Bermúdez seuirá en prisión en el penal mexiquense del Altiplano, y no hay indicios de que pueda ser trasladado a Tabasco debido a los cargos de índole federal que también enfrenta.
Este viernes, el presidente del TSJ, Carlos Reséndez, en entrevista colectiva, rechazó que exista una persecución política en el estado contra Bermúdez.
En tanto, el fiscal estatal, Óscar Tonatiuh Vázquez, manifestó que el ex secretario podría ser sentenciado a 158 años de prisión en caso de ser declarado culpable por los delitos del fuero común.
“La penalidad que alcanzaría sería, por lo que hace al secuestro, de 50 a 100 años; por asociación delictuosa, de 7.5 a 18 años, y por extorsión, de 20 a 40 años”, indicó Reséndez.
Hasta el cierre de esta edición, la Fiscalía General de la República (FGR) no había informado si ya se le había cumplimentado la orden de aprehensión de carácter federal a Bermúdez Requena.