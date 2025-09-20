René Alberto López

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 4

Villahermosa, Tab., Un juez de Tabasco dictó este viernes prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública de la entidad y presunto cabecilla de la agrupación criminal La Barredora, por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro exprés, asociación delictuosa y extorsión, dieron a conocer fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal

El imputado, a su vez, se reservó su derecho a declarar por las acusaciones de la causa penal 386/2025 en la que el ex jefe policiaco es acusado de dichos ilícitos de fuero común.

La audiencia se realizó a través de una videoconferencia en el penal del Altiplano, en Almoloya, estado de México, encabezada por el juzgador de control región judicial 9 de Villahermosa.

La situación jurídica de Bermúdez en relación con los señalamientos que le hizo la Fiscalía General del Estado de Tabasco se resolverá el próximo martes en la continuación de la audiencia debido a que el ex funcionario se acogió a la duplicidad del término constitucional.