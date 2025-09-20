Alma E. Muñoz, Arturo Sánchez y Andrea Becerril

“No hay nada en este momento que incrimine” a Adán Augusto López en el caso contra Hernán Bermúdez, capo de La Barredora, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando ayer se le preguntó si el senador sigue siendo un interlocutor político válido.

Manifestó que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que hacer sus investigaciones y “si establece que hay algún cargo contra el senador, la situación es distinta; hasta ahora no hay nada que haya dicho” esa instancia.

Sobre Bermúdez, dijo que “se da cuenta el gabinete de seguridad, en el sexenio pasado, de que pudiera estar involucrado en delitos”.

Narró: “esta información, de acuerdo con lo que se tiene ya con mayor certeza, viene hacia diciembre de 2023. En ese momento, el (ex) presidente López Obrador solicita que a esa persona se le retire del cargo y que se le investigue. Se le retira del cargo por parte del entonces gobernador, en enero”.

Añadió que “no había ningún elemento con sustento que pudiera informarse (de) que estuviera involucrado en algún grupo delincuencial este secretario de Seguridad. Eso ocurre hasta diciembre de 2023”.