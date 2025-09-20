▲ Llegada de Bermúdez al aeropuerto de Toluca luego de su extradición desde Paraguay. Foto Gabinete de Seguridad

Gustavo Castillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 4

En seis años, de 2019 a marzo pasado, Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, erigió su imperio delictivo en Tabasco al mismo tiempo que fingía cumplir sus funciones de brindar seguridad a los tabasqueños.

Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), desde que fue designado secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, reclutó a miembros de la policía estatal y utilizó los registros de ex convictos para obligarlos a integrarse a la banda, y así realizar delitos como robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), “cobro de piso”, “levantones”, secuestros, distribución de narcóticos, extorsión y tráfico de migrantes.

El Comandante H coordinaba sus “operaciones” en instalaciones de la SSPE y “designaba” a agentes policiacos y unidades oficiales para que en coordinación con los principales operadores de la banda se obligara a propietarios de gasolineras a comercializar los combustibles robados, señalan documentos elaborados por la Femdo.

En los oficios que dieron origen a la causa penal 386/2025, y con ello a la orden de aprehensión federal que se libró el pasado miércoles a las 23:01 horas contra Bermúdez Requena y otros cómplices, se menciona el modus operandi del ex funcionario, quien además “delegaba el poder a los encargados de cada zona en los municipios o colonias de Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, El Paraíso”, entre otros.

Entre los principales cómplices de El Abuelo se señala también a José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana, ex comisionado de la policía estatal y posteriormente encargado de despacho de la SSPE cuando Bermúdez Requena huyó.

Todo esto consta en los oficios con los cuales se giró la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, Daniel Hernández Montejo El Prada –identificado como el sucesor en el liderazgo de La Barredora–, Castillo Ramírez, Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández.

Las constancias ministeriales señalan que El Comandante H “tenía el mapa de los delincuentes del estado porque la mayoría eran ex convictos”, mientras La Rana se encargaba de cobrar “por los insumos (narcótico) y el encargado de recolectar semanalmente el recurso económico de las zonas a su cargo, que era destinado a la organización delictiva y a Hernán Bermúdez Requena como parte de su pago”.