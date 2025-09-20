M

ientras pasea en uno de sus lujosos yates (el Lady Moura, valuado por él mismo en 150 millones de dólares; antes fue propietario de Azteca, con un precio cercano a 35 millones de billetes verdes), vuela en uno de sus lujosos helicópteros o juega en campos de golf concesionados por su enemigo el Estado, el evasor fiscal Ricardo Salinas Pliego es feliz con sus múltiples sueños húmedos, y de ellos ahora tres lo mantienen enardecido: a) ser el Xóchitl abonero de la ultraderecha en las elecciones de 2030; b) el gobierno mexicano permitirá que no pague los 74 mil millones de pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT); y c) que el Estado nacional le saque las castañas del fuego y le resuelva otro de sus múltiples chanchullos, éste de carácter internacional y valuado en 500 millones de dólares, y para ello utilice recursos públicos.

Entonces, felicidades: que siga con sus fantasías, ninguno de esos tres sueños húmedos se harán realidad. Ayer, la presidenta Sheinbaum fue puntual y le mandó sendos mensajes al magnate onanista: “toma chocolate y paga lo que debes” (los 74 mil millones de pesos hasta ahora evadidos) y “no vamos a defender que no pague a los empresarios estadunidenses; el Estado mexicano no va a asumir esa responsabilidad”, la cual, desde luego, corresponde totalmente al caradura de Salinas Pliego. Entonces, dijo la mandataria, “ya no solo le debe al fisco (mexicano), sino a dueños de fondos estadunidenses”. Eso, y lo que acumule.

Ayer en este espacio se comentó el asunto de la pajera aspiración presidencial del barón de los abonos chiquitos y los intereses de agio, y del monumental adeudo fiscal que registra, cuyo pago –con la de$intere$ada “ayuda” de la camada anterior de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– ha ido posponiendo. Pero el tema de carácter internacional, sin ser nuevo, toma vuelo como parte de su reiterada negativa de cumplir con lo pactado, y ahora pretende que sea el Estado mexicano quien levante su tiradero.

Un año atrás en este espacio se publicó lo siguiente: “en su defensa a ultranza del impresentable Ricardo Salinas Pliego, el Poder Judicial no sólo lo mantiene impune, sino que ha comprometido al Estado mexicano en un conflicto internacional, al involucrarlo en una denuncia por falta de pago del barón, en contubernio con ‘impartidores de justicia”. De tanto jalar y jalar, finalmente rompió la cuerda, y además de contribuir a que el magnate cómodamente evada al fisco, con su mafiosa protección, ahora avienta la papa caliente al gobierno nacional y a todos los mexicanos.