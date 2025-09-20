E

l Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) ha emitido 773 acciones urgentes sobre casos de desapariciones en México, más que en cualquier otro Estado. En este contexto, colectivos, organizaciones civiles y familias de personas desaparecidas señalan que la impunidad, la falta de recursos y la ausencia de una estrategia estructural impiden avances reales. “Las desapariciones continúan ocurriendo, y cada vez con mayor frecuencia”, señalaron en un comunicado.

De 2006 a la fecha se han registrado más de 133 mil personas desaparecidas y más de 72 mil cuerpos sin identificar. En el primer semestre de 2025, el promedio diario de personas de-saparecidas aumentó a más de 45. Entre 2017 y enero de 2025, sólo se han dictado 373 sentencias por desaparición forzada o cometida por particulares, lo que, según los colectivos, refleja un patrón de impunidad persistente

Estos datos duros, sin embargo, no dejan de ser números que no ilustran la dimensión del dolor de cada una de las familias que desconoce el paradero de un ser querido. Está, por ejemplo, el viacrucis que caminan las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quienes se preparan para el undécimo aniversario de la noche de Iguala.