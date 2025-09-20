Ángel González

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 22

Caracas. El ministro de la Defensa venezolano, general Vladimir Padrino López, calificó como “una guerra no declarada” la escalada de amenazas y agresiones que ha efectuado Estados Unidos contra Venezuela a partir del despliegue militar en el Caribe sur iniciado hace cinco semanas.

Padrino resaltó el hecho de que “personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiadas en el mar Caribe, sin derecho a la defensa”. Criticó esta forma criminal de abordar situaciones de seguridad por parte de los militares estadunidenses: “Con tanta tecnología y tanto poder, y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del mar Caribe”, subrayó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó en dos ocasiones, el 2 y el 15 de septiembre, que militares estadunidenses, bajo sus órdenes, habían bombardeado pequeñas embarcaciones que supuestamente trasladaban droga desde Venezuela hacia Estados Unidos.

El magnate republicano celebró los asesinatos desde el aire de todos los tripulantes de los botes. Hasta el día de hoy, la administración Trump no ha presentado ni una prueba de que en esos barcos hubiera droga, ni que se dirigieran a Estados Unidos, ni la identidad de las personas asesinadas.

Durante un balance de los tres días de ejercicios militares Caribe 200, que movilizaron artillería naval, aérea y terrestre, el general Padrino López llamó al resto de las naciones a estar atentas de lo que ocurre con Venezuela, ya que el comportamiento de Estados Unidos respecto a la república bolivariana sentará un mal precedente en el escenario internacional.

“Esta situación contra Venezuela debe poner las barbas en remojo del resto de las naciones, sean aliadas o no lo sean”, señaló.

Piden a la ONU que actúe

Caracas hizo un llamado al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que se exija el cese inmediato de las acciones militares de Estados Unidos en el mar Caribe.