En las imágenes se aprecia una embarcación bajo la mira de algún tipo de arma, y posteriormente su explosión tras ser alcanzada por municiones.

Afp y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025

Washington. El presidente Donald Trump publicó ayer en su red Truth Social un nuevo video que muestra un ataque militar estadunidense contra una presunta lancha del narcotráfico en aguas internacionales, en el que murieron tres personas, según afirmó.

A diferencia de cuando informó sobre otros ataques en las últimas semanas, en este caso el magnate no precisó si éste ocurrió cerca de Venezuela, donde Washington desplegó buques militares para combatir el narcotráfico. Tampoco indicó la fecha en la que ocurrió; sólo mencionó que tuvo lugar en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central, Sudamérica y el Caribe.

Trump afirmó que los servicios de inteligencia estadunidenses confirmaron que la lancha transportaba narcóticos “a lo largo de una conocida ruta del narcotráfico, rumbo a envenenar a sus ciudadanos”.

La publicación incluyó un video que muestra una lancha bajo la mira de algún tipo de arma; pocos segundos después, la embarcación explota tras ser alcanzada por munición.

“El ataque mató a tres hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las fuerzas estadunidenses resultó herido en este ataque”, añadió el republicano.

Anteriormente, Trump informó que Estados Unidos había “eliminado” tres embarcaciones y matado a 14 personas como parte de su ofensiva, pero su gobierno sólo ha publicado videos de dos ataques. No quedó claro si el ataque es el tercero de esos tres o uno nuevo, que sería el cuarto.

La administración Trump tampoco proporcionó detalles para respaldar sus alegaciones de que los barcos atacados realmente estaban involucrados en el tráfico de drogas.

El despliegue militar de Washington, conformado por ocho buques de guerra, un submarino a propulsión nuclear en el Caribe sur frente a la costa de Venezuela y 10 aviones de combate en Puerto Rico, despierta temores en Latinoamérica de que Washington esté planeando atacar Caracas. También suscitó un debate sobre la legalidad de los asesinatos.