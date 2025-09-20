Afp y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 21

Miami. Un juez federal de Florida desestimó la demanda por 15 mil millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra el diario The New York Times (NYT) por difamación, al calificarla de “inapropiada e inadmisible” y concedió a sus abogados 28 días para volver a presentarla.

En su fallo, el juez de distrito, Steven Merryday, criticó duramente al mandatario y sus abogados. “Una demanda es una declaración breve, sencilla y directa de alegaciones de hechos suficientes para crear una reclamación aparentemente plausible de reparación.

“Aunque los abogados gozan de un mínimo de libertad expresiva a la hora de defender la demanda de un cliente, en este caso va mucho más lejos de los límites (...) Una denuncia no es un foro público para vituperios e invectivas (...) ni una plataforma para descargar la ira contra un adversario”, señaló.

En la demanda, presentada ante un tribunal federal de Florida, Trump acusó al diario de seguir un “patrón de décadas” de difamaciones impulsadas por su “malicia. El NYT se ha convertido en el principal difusor, sin remordimientos, de falsedades contra el presidente en el panorama mediático tradicional”, afirmó.

Por otra parte, el comediante Jimmy Kimmel rompió el silencio ayer después de que la cadena ABC retiró su programa nocturno de entrevistas, tras unos comentarios que hizo sobre el uso como arma política que Trump y sus aliados del asesinato de Charlie Kirk.

“¡Guau, qué tiempos tan raros tenemos aquí!”, escribió Kimmel en un mensaje de texto al responder a su amigo que le preguntó cómo estaba. “Me sigue un helicóptero”, añadió.