▲ Antes de que las fuerzas del orden usaran agentes químicos para dispersar la protesta, activistas encararon a los uniformados. Foto Ap

▲ Manifestantes se congregaron frente a un edificio federal para exigir la salida de agentes migratorios de Illinois. Foto Ap

Ap, Reuters, The Independent y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 21

Chicago. Manifestantes que portaban carteles con consignas como “Manos fuera de Chicago”, intentaron bloquear el paso de vehículos frente a un edificio federal de control migratorio, lo que provocó arrestos y enfrentamientos con las fuerzas del orden que usaron agentes químicos para dispersar a la multitud.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estableció retenes de tráfico vehicular en vecindarios habitados mayoritariamente por inmigrantes y latinos, así como en los suburbios de Chicago.

“Quieren que tengamos miedo”, declaró la vicegobernadora demócrata de Illinois, Juliana Stratton. “Pretenden que nos escondamos en nuestros rincones y no hagamos nada... No permitiremos que eso suceda”, sentenció.

Kat Abughazaleh, quien se postula para el Congreso, explicó que formó una cadena humana para intentar impedir el paso de una camioneta antes de que intervinieran las autoridades federales.

“Tenemos carteles, consignas y canciones, nos tratan como si fuera una zona de guerra”, denunció.

El operativo policial generó acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Activistas y líderes locales se muestran desafiantes, más aún luego del asesinato la semana pasada del mexicano Silverio Villegas González, por el disparo de un agente en su intento por evadir el arresto y arrastrar a un oficial con su vehículo.

El gobierno prometió enviar más efectivos de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades y residentes locales, en una acción de aplicación de la ley similar a las implementadas en Los Ángeles y Washington.

El ICE señaló que ha realizado cerca de 550 arrestos desde que lanzó en Chicago la operación Midway Blitz, el 8 de septiembre.

En tanto en Washington, barrios de migrantes se resisten a la cacería del ICE, que sigue con el reclutamiento de personal para ampliar su campaña de deportaciones.