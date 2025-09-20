Instala ICE retenes en vecindarios de migrantes; costará la visa de trabajo especializado 100 mil dólares
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 21
Chicago. Manifestantes que portaban carteles con consignas como “Manos fuera de Chicago”, intentaron bloquear el paso de vehículos frente a un edificio federal de control migratorio, lo que provocó arrestos y enfrentamientos con las fuerzas del orden que usaron agentes químicos para dispersar a la multitud.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estableció retenes de tráfico vehicular en vecindarios habitados mayoritariamente por inmigrantes y latinos, así como en los suburbios de Chicago.
“Quieren que tengamos miedo”, declaró la vicegobernadora demócrata de Illinois, Juliana Stratton. “Pretenden que nos escondamos en nuestros rincones y no hagamos nada... No permitiremos que eso suceda”, sentenció.
Kat Abughazaleh, quien se postula para el Congreso, explicó que formó una cadena humana para intentar impedir el paso de una camioneta antes de que intervinieran las autoridades federales.
“Tenemos carteles, consignas y canciones, nos tratan como si fuera una zona de guerra”, denunció.
El operativo policial generó acusaciones de uso excesivo de la fuerza. Activistas y líderes locales se muestran desafiantes, más aún luego del asesinato la semana pasada del mexicano Silverio Villegas González, por el disparo de un agente en su intento por evadir el arresto y arrastrar a un oficial con su vehículo.
El gobierno prometió enviar más efectivos de inmigración y tropas de la Guardia Nacional a Chicago, a pesar de las fuertes objeciones de las autoridades y residentes locales, en una acción de aplicación de la ley similar a las implementadas en Los Ángeles y Washington.
El ICE señaló que ha realizado cerca de 550 arrestos desde que lanzó en Chicago la operación Midway Blitz, el 8 de septiembre.
En tanto en Washington, barrios de migrantes se resisten a la cacería del ICE, que sigue con el reclutamiento de personal para ampliar su campaña de deportaciones.
Es el caso de Mount Pleasant y Petworth, donde los vecinos acudieron en masa para evitar que los efectivos detuvieran a un salvadoreño y a un guatemalteco que caminaba con ayuda de una muleta, ambos inmigrantes irregulares pero sin antecedentes delictivos.
Arrestan a funcionarios
En Nueva York, 11 funcionarios electos –incluidos el contralor de la ciudad y miembros de la legislatura estatal– fueron arrestados esta semana dentro de un centro de detención de migrantes en Manhattan, mientras intentaban inspeccionar el lugar para verificar si el ICE cumple un mandato judicial que ordenó que la agencia limite la capacidad de albergados, garantice la limpieza y proporcione colchonetas para dormir, entre otras condiciones.
Ayer Trump, firmó un decreto que impone una tarifa de 100 mil dólares a las visas de trabajo H-1B para extranjeros altamente calificados, generalmente pagadas por sus empleadores.
“Si vas a capacitar a alguien, que sea a uno de los recién graduados de una de las grandes universidades de nuestro país, entrena a estadunidenses”, enfatizó el secretario de Comercio, Howard Lutnick. “En algunos casos, las empresas van a pagar mucho dinero por las visas H-1B”, añadió el presidente.
El magnate aprobó dos tipos de visas para inmigrantes de muy altos recursos económicos, que tendrán tarifas de 100 mil dólares y un millón de dólares, respectivamente.
Asimismo, el jefe de la Casa Blanca presentó la “tarjeta dorada”, que permitirá a inmigrantes acelerar su visa de residencia al pagar uno o dos millones de dólares en caso de que sea una empresa la que los patrocine.
Lutnik criticó que el proceso tradicional de la tarjeta verde obligaba al país a aceptar al “cuartil inferior” de inmigrantes. “Vamos a aceptar solo personas extraordinarias”, afirmó el secretario.