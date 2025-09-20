Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 20
Nueva York., El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas no adoptó ayer un proyecto de resolución para levantar permanentemente sanciones a Irán, pero la república islámica y las potencias europeas aún disponen de ocho días para acordar un aplazamiento.
Ese organismo, de 15 integrantes, debía votar el proyecto después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el 28 de agosto un proceso de 30 días para reimponer los castigos de la ONU, al acusar a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía evitar que la república islámica desarrollara un arma nuclear. Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor; nueve miembros lo hicieron en contra y dos se abstuvieron.
La votación del Consejo de Seguridad dio lugar a una semana de intensa actividad diplomática, mientras los líderes mundiales –incluido el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian– se encuentran en Nueva York para la Asamblea General del organismo internacional. Reino Unido, Francia y Alemania ofrecieron retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dar margen a negociaciones hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.
El canciller iraní, Abbas Araghchi, denunció “presión injusta” sobre su país, en una conversación telefónica con el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, mientras el viceministro de exteriores, Saeed Khatibzadeh, anunció que el OIEA podrá tener acceso a las instalaciones nucleares de su país “sólo después de que se alivien las tensiones”.
Las autoridades de la república islámica subrayaron que no llevan a cabo ninguna actividad en el sector atómico, en particular, no se dedican al enriquecimiento de uranio.
Rusia y China –aliados estratégicos de Irán–, ultimaron a finales del mes pasado un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad que prorrogaría el acuerdo de 2015 por seis meses e instaría a todas las partes a reanudar inmediatamente las negociaciones. Sin embargo, aún no han solicitado una votación.