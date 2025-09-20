Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 20

Nueva York., El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas no adoptó ayer un proyecto de resolución para levantar permanentemente sanciones a Irán, pero la república islámica y las potencias europeas aún disponen de ocho días para acordar un aplazamiento.

Ese organismo, de 15 integrantes, debía votar el proyecto después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el 28 de agosto un proceso de 30 días para reimponer los castigos de la ONU, al acusar a Teherán de incumplir un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales que pretendía evitar que la república islámica desarrollara un arma nuclear. Rusia, China, Pakistán y Argelia votaron a favor; nueve miembros lo hicieron en contra y dos se abstuvieron.

La votación del Consejo de Seguridad dio lugar a una semana de intensa actividad diplomática, mientras los líderes mundiales –incluido el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian– se encuentran en Nueva York para la Asamblea General del organismo internacional. Reino Unido, Francia y Alemania ofrecieron retrasar el restablecimiento de las sanciones hasta seis meses para dar margen a negociaciones hacia un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.