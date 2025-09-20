Ap, Afp y Xinhua

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 20

Pekín. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par chino, Xi Jinping, en la cumbre del grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, de 21 economías (APEC, por sus siglas en inglés), en Corea del Sur, en octubre, luego de una llamada telefónica.

“La conversación fue muy buena. Volveremos a hablar por teléfono, y esperamos vernos en el cónclave del APEC”, escribió el mandatario en su red Truth Social. Agregó que viajará a China a principios del año entrante, y que “el presidente Xi vendrá también a Estados Unidos en el momento adecuado”.

No obstante, en su comunicado Pekín no hizo alusión a alguna visita, aunque mencionó que Xi calificó la llamada de “positiva y constructiva” y refirió que ambos países pueden alcanzar éxito mutuo y prosperidad compartida, en beneficio de sus naciones y de todo el mundo, según la televisión CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

Xi destacó que las relaciones bilaterales son de gran importancia, y afirmó que las recientes consultas entre los equipos de las partes reflejaron el espíritu de igualdad, respeto y beneficio mutuo.