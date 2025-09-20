▲ Uno de los cazas rusos MIG-31 desplegados sobre el mar Báltico, en imagen capturada por la fuerza aérea sueca. Foto Afp

Afp, Reuters, Sputnik, Europa Press y Ap

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 20

Tallin. Tres cazas rusos MIG-31 permanecieron varios minutos en el espacio aéreo de Estonia –miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)–, según autoridades de ese país, que no aportaron pruebas de sus acusaciones. Moscú negó haber violado esa area y aseguró que sus aviones volaron sobre “aguas neutrales del mar Báltico”.

La OTAN respaldó la denuncia de Tallin (la capital estonia) y aseguró que sus fuerzas interceptaron las aeronaves. Más tarde, Polonia alertó de otro movimiento ruso provocador en el Báltico, aunque tampoco presentó evidencias. El presidente Donald Trump calificó la supuesta incursión del ejército ruso en Estonia de “gran problema”, mientras la Unión Europea la consideró una “provocación extremadamente peligrosa”.

Los cazas del Kremlin habrían irrumpido “sin permiso” a través del golfo de Finlandia –que se encuentra en torno de la isla de Vaindloo, en el espacio aéreo estonio– y “permanecieron un total de 12 minutos”, afirmó Tallin.

La Alianza Atlántica confirmó la activación “inmediata” de su misión de vigilancia en el mar Báltico, que incluyó el despegue de varios aviones italianos para interceptar los MIG-31.

“Ese es otro ejemplo del imprudente comportamiento ruso y de la capacidad de la OTAN para responder”, declaró el organismo.

Trump desaprobó la supuesta acción rusa en Estonia al afirmar: “No me encanta si eso pasa, podría ser un gran problema”, dijo.

“En cuanto a nuestra postura, no debemos mostrar debilidad, porque esa actitud invita a Moscú a hacer más”, declaró la canciller de la Unión Europea, Kaja Kallas. “Son cada vez más peligrosos, no sólo para Ucrania, sino para todos los países que rodean a Rusia”, subrayó.