Reuters, Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 19

Nueva York., La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) autorizó ayer al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas (a quien Estados Unidos le revocó la visa), a participar por video en la reunión del organismo internacional la próxima semana en Nueva York.

Con una votación de 145 votos a favor, seis abstenciones (de Albania, Fiyi, Hungría, Macedonia del Norte, Panamá y Papúa Nueva Guinea) y cinco sufragios en contra (Israel, Estados Unidos, Paraguay, Palau y Nauru), la asamblea lamentó la decisión de Washington sobre el permiso de ingreso y pidió que fuera anulada.

En respuesta, el ministerio de Exteriores de la ANP aplaudió la decisión y envió su agradecimiento a los países que impulsaron la resolución, así como a aquellos que votaron a favor para que “se escuchen la voces palestinas”.

En un comunicado, en el que criticó “los intentos de perturbar” el trabajo de la ONU, Abbas resaltó que “el Estado de Palestina, su presidente y su delegación estarán presentes en todos los ámbitos y reuniones de la Asamblea General”.

Diez países (Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Portugal, Malta, Reino Unido, Francia y San Marino) reconocerán al Estado palestino el próximo lunes en una conferencia al margen de la reunión de Naciones Unidas, anunció un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron.