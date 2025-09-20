De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 19

La aplicación israelí AppCloud y desarrollada por IronSource se encuentra preinstalada en algunos dispositivos que vende la empresa coreana Samsung, en específico los modelos Galaxy A y Galaxy M, y no se puede desinstalar por completo, reveló un informe reciente, indicó la red de noticias Quds en su cuenta de X este fin de semana.