Aplicación israelí roba datos de los celulares
 
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 19

La aplicación israelí AppCloud y desarrollada por IronSource se encuentra preinstalada en algunos dispositivos que vende la empresa coreana Samsung, en específico los modelos Galaxy A y Galaxy M, y no se puede desinstalar por completo, reveló un informe reciente, indicó la red de noticias Quds en su cuenta de X este fin de semana.

Además, la aplicación recopila automáticamente datos del usuario, como ubicación, huellas dactilares usadas en el dispositivo y direcciones electrónicas, aseguró la red informativa independiente para jóvenes palestinos.

