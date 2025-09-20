▲ De acuerdo con Naciones Unidas, en 72 horas han salido de la ciudad de Gaza 60 mil personas. Foto Afp

Afp, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 19

Gaza. Israel amplió ayer sus operaciones en la ciudad de Gaza en la “mayor ola” de bombardeos desde que inició su guerra hace casi dos años, y advirtió que va a emplear una “fuerza sin precedente” en sus ataques contra Hamas, al tiempo que exigió una vez más a la población abandonar la localidad.

Casi 60 mil palestinos fueron desplazados de la zona en 72 horas, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), que también acusó a Tel Aviv de atacar a los desplazados, mientras los tanques israelíes avanzaron a lo largo de dos puertas de acceso al centro de Gaza.

El ejército israelí anunció que cerca de 480 mil palestinos “huyeron” de la ciudad de Gaza hacia el sur del enclave desde finales de agosto. La ONU calculó el mes pasado que alrededor de un millón de personas vivían en la ciudad de Gaza y sus alrededores.

“El número de ciudadanos desplazados de Gaza hacia el sur alcanzó las 450 mil personas desde el inicio de la operación militar contra la ciudad el pasado mes de agosto”, confirmó Hamas.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la franja con el fin de “eliminar” al movimiento de resistencia palestino.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedente contra Hamas y otras organizaciones terroristas”, escribió en X el portavoz militar israelí, Avichay Adraee.

El ministerio de Salud gazatí informó que en la más reciente jornada de bombardeos fueron asesinados al menos 85 palestinos, que se suman a los más de 65 mil 170 muertos desde el inicio de la ofensiva; mientras los decesos por inanición se elevaron a 441.

Al menos 15 de cada 16 palestinos que el ejército israelí ha matado desde que comenzó su renovada ofensiva en Gaza en marzo eran civiles, indicaron datos recopilados por la organización independiente de seguimiento de la violencia, Acled, publicados por el rotativo británico The Guardian.