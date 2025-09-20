Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25
Cuatro integrantes de una familia, incluidos dos adolescentes, fueron acribillados en un domicilio de la colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada de ayer, reportó la policía.
El ataque se perpetró alrededor de las dos de la madrugada cuando el grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y abrió fuego, para después robar una camioneta. Los fallecidos son Ramiro ML, de 46 años; Liliana MS, de 42; Alexel Ramiro MM, de 15 y Jesús Daniel ML, de 13.
A dos de ellos se les encontró en un cuarto sobre una cama, los otros estaban en el piso, todos con disparos en la cabeza, reportaron policías municipales del Distrito Centro.
Dentro de la vivienda se localizaron casquillos calibre .223 milímetros, utilizados por rifles de asalto AR15, además de calibre .9 milímetros.
La camioneta tipo pick up Chevrolet Silverado propiedad de la familia que se llevaron los atacantes fue localizada horas más tarde atascada en el lodo de un arroyo cercano.
Otra agresión a balazos se cometió la noche del jueves en la colonia El Papalote, en Juárez, donde pistoleros se metieron a un reunión y asesinaron a tres hombres y lesionaron a una mujer embarazada.
En Guanajuato, un presunto integrante del cártel Santa Rosa de Lima fue arrestado en el municipio de Acámbaro, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.
En la detención participó la policía municipal, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos elementos patrullaban en una zona de San Mateo Tócuaro cuando detectaron a Luis Fernando N, de 37 años, que manejaba una motocicleta sin placas.
El presunto criminal intentó escapar cuando vio a los elementos de seguridad, pues además portaba 455 dosis de mariguana, 20 cartuchos de diferentes calibres y un arma larga Colt AR-15, señalaron autoridades.