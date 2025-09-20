Jesús Estrada y Carlos García

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25

Cuatro integrantes de una familia, incluidos dos adolescentes, fueron acribillados en un domicilio de la colonia Rancho Anapra, en Ciudad Juárez, Chihuahua, la madrugada de ayer, reportó la policía.

El ataque se perpetró alrededor de las dos de la madrugada cuando el grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y abrió fuego, para después robar una camioneta. Los fallecidos son Ramiro ML, de 46 años; Liliana MS, de 42; Alexel Ramiro MM, de 15 y Jesús Daniel ML, de 13.

A dos de ellos se les encontró en un cuarto sobre una cama, los otros estaban en el piso, todos con disparos en la cabeza, reportaron policías municipales del Distrito Centro.

Dentro de la vivienda se localizaron casquillos calibre .223 milímetros, utilizados por rifles de asalto AR15, además de calibre .9 milímetros.

La camioneta tipo pick up Chevrolet Silverado propiedad de la familia que se llevaron los atacantes fue localizada horas más tarde atascada en el lodo de un arroyo cercano.