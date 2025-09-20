Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25

Veracruz, Ver., Después del cambio en los resultados electorales en el municipio de Poza Rica, que favorecen a Morena, la gobernadora, Rocío Nahle García, afirmó que con esto se demostró que se estaba preparando “un gran fraude” por parte de Movimiento Ciudadano (MC).

Dijo que ese era el motivo por el cual el partido naranja se oponía a la apertura total de los paquetes, como ordenó el Tribunal Electoral de Veracruz, ante la inconformidad de Morena.

“Quien mandata en una votación son las urnas, son los sufragios, entonces si se pidió abrir todas las urnas para recuento, se tiene que hacer, (…) se abren en Poza Rica (los paquetes electorales), gana Morena, porque, efectivamente, se estaba cocinando ahí un fraude”, señaló.

El resultado de los comicios del pasado 1º de junio para renovar la presidencia municpal de Poza Rica favorecían al representante de MC, Emilio Olvera Andrade.