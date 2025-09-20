La mandataria estatal no se ha presentado en el municipio para evitar especulaciones, dice
Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25
Veracruz, Ver., Después del cambio en los resultados electorales en el municipio de Poza Rica, que favorecen a Morena, la gobernadora, Rocío Nahle García, afirmó que con esto se demostró que se estaba preparando “un gran fraude” por parte de Movimiento Ciudadano (MC).
Dijo que ese era el motivo por el cual el partido naranja se oponía a la apertura total de los paquetes, como ordenó el Tribunal Electoral de Veracruz, ante la inconformidad de Morena.
“Quien mandata en una votación son las urnas, son los sufragios, entonces si se pidió abrir todas las urnas para recuento, se tiene que hacer, (…) se abren en Poza Rica (los paquetes electorales), gana Morena, porque, efectivamente, se estaba cocinando ahí un fraude”, señaló.
El resultado de los comicios del pasado 1º de junio para renovar la presidencia municpal de Poza Rica favorecían al representante de MC, Emilio Olvera Andrade.
Sin embargo, luego de realizarse un conteo total de los sufragios emitidos, la elección se modificó y la constancia de mayoría se le entregó a la candidata de Morena, Janeth Adanely Rodríguez Rodríguez.
Situación que generó que integrantes de MC acusen a Nahle García por presunta intervención ilegal en el proceso electoral de Poza Rica.
La mandataria estatal aseguró, en tanto, que ella no se ha presentado en fechas recientes en ese municipio para evitar especulaciones, pero los señalamientos han persistido.
“Salen a calumniar, a insultar, si ni siquiera están aquí, no están en Veracruz, yo ni siquiera he ido a Poza Rica”, reiteró la gobernadora de Veracruz.