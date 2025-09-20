Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR, por sus siglas en inglés), que forma parte de la sociedad civil de ese país, celebró la sentencia de 20 años de prisión contra Édgar M por el homicidio del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez, ocurrido hace 11 meses, pero dijo que sólo cuando sean castigados “quienes instigaron el crimen, podrá hacerse realmente justicia”.

La organización señaló en un comunicado que la sentencia dictada el 6 de agosto por un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Chiapas “se da por medio de un procedimiento abreviado, lo que implica que el acusado reconoce los cargos que se le imputan a cambio de la reducción de la pena. Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”.

En consecuencia, “no se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la Fiscalía General de la República, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”.