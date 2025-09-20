Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25
Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que ha identificado a 86 de los 386 cadáveres y osamentas halladas en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez; 67 se liberaron por parte del Ministerio Público que investiga los delitos de fraude y acumulación indebida de restos humanos, y fueron entregados a sus familiares.
En atención a este mismo caso, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, acumula 53 denuncias por fraude contra quien o quienes resulten responsables por ocultar cuerpos.
Del los 86 que fueron reconocidos, se ha notificado a 74 familias y se han entregado 67, mientras que darán aviso a los 12 deudos restantes en las próximas horas.
Gracias a la información e imágenes recopiladas en el sitio https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines, se obtuvieron tres identidades y se cuenta con ocho hipó-tesis de confirmar con los allegados.
El pasado 27 de junio, policías municipales encontraron fortuitamente los 386 cuerpos, pues atendieron el reporte de un presunto asesinato y observaron la cabeza de un cadáver en un vehículo tipo carroza fúnebre.
Los restos humanos estaban en condiciones insalubres, apilados en habitaciones del crematorio Plenitud, algunos con fecha de muerte desde años atrás, de los cuales 213 pertenecen a hombres, 165 a mujeres y ocho de sexo no determinado por encontrarse en estado semiesquelético.