Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 25

Chihuahua, Chih., La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) informó que ha identificado a 86 de los 386 cadáveres y osamentas halladas en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez; 67 se liberaron por parte del Ministerio Público que investiga los delitos de fraude y acumulación indebida de restos humanos, y fueron entregados a sus familiares.

En atención a este mismo caso, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, acumula 53 denuncias por fraude contra quien o quienes resulten responsables por ocultar cuerpos.

Del los 86 que fueron reconocidos, se ha notificado a 74 familias y se han entregado 67, mientras que darán aviso a los 12 deudos restantes en las próximas horas.

Gracias a la información e imágenes recopiladas en el sitio https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio, abierto para estos fines, se obtuvieron tres identidades y se cuenta con ocho hipó-tesis de confirmar con los allegados.