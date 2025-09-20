Silvia Chávez González

Sábado 20 de septiembre de 2025

Tultepec, Méx., Propietarios de seis viviendas de Santiago Teyahualco, barrio La Manzana, de esta demarcación mexiquense, solicitan ser integrados a la lista de beneficiarios por daños a sus casas, que presentan fracturas en muros, losas y trabes debido a las obras del Tren Suburbano ramal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y por la construcción del puente vehicular ubicado en la calle Prolongación Matamoros.

“No nos han tomado en cuenta por las afectaciones que tenemos, mi losa está partida, las paredes cuarteadas, las puertas están colgadas, se están venciendo y con las lluvias hay goteras que no teníamos antes de la construcción”, denunció José Net Arellano Camacho, residente de dicha vialidad.

Explicaron que la comisionada federal para las obras colaterales del medio de transporte, Cecilia Montes, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), recomendó a los vecinos llevar un oficio a la institución, el cual ya fue ingresado el 8 de agosto de 2025. “Ya pasó un mes y no nos han dado respuesta”, explicó José Net.

Los vecinos proporcionaron una copia del documento dirigido al maestro Jesús Esteva Medina, titular de la SICT, en el cual exponen su solicitud de apoyo económico para reparar sus domicilios.

“Las obras en curso han provocado daños importantes en nuestras viviendas, poniendo en riesgo nuestra seguridad y bienestar” plantean en el texto los vecinos afectados.

Esta situación, agregan en el documento, “ha generado gastos imprevistos en reparaciones, y estamos preocupados, pues sin tener la ayuda adecuada, nuestra situación pueda empeorar todavía más”.

José Net dijo que desde hace 25 años habita en Tultepec, y durante ese tiempo ha invertido en la autoconstrucción de su casa, que a consecuencia de las excavaciones, el cimbrar del suelo y el paso de tractocamiones con materiales, se ha dañado. Su predio se encuentra contiguo a la construcción del puente vehicular.