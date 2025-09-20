▲ Habitantes de seis municipios se manifiestan en el Arco de Seguridad de Altepexi. Foto Elizabeth Rodríguez Lezama

Elizabeth Rodríguez Lezama

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 24

Puebla, Pue., La oposición a los invernaderos de Colorado Ecoterra, en San Marcos Necoxtla, junta auxiliar del municipio de Tehuacán, creció considerablemente al grado de que ya unió a los habitantes de seis municipios, quienes se congregaron en la denominada Asamblea Comunitaria Regional de los Pueblos Originarios del Valle de Tehuacán por la Defensa del Agua.

A la convención acudieron cerca de mil personas en calidad de representantes, entre ellas, autoridades ejidales y de comuneros, así como organizaciones defensoras del agua, que señalaron a los tres niveles de gobierno de traicionar a los pueblos originarios por no cancelar definitivamente dicho negocio, el cual, acusaron, afectará a las comunidades que podrían quedarse sin el recurso.

Los invernaderos se asientan en 25 hectáreas, de las cuales 10 pertenecen a Tehuacán, y 15, a tierras de San Gabriel Chilac. Aunque sus propietarios han dicho que utilizarán tecnología avanzada para hacer más eficiente el uso del agua, lo cierto es que ninguna autoridad ha dado respuestas a los inconformes.

A la concentración, en el Arco de Seguridad de Altepexi, acudieron habitantes de San Gabriel Chilac, Ajalpan, San Francisco Altepexi, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec y Tehuacán.

Ahí advirtieron que no cederán en su exigencia de que se retire definitivamente el invernadero, e incluso recurrirán a otras organizaciones para fortalecer su lucha, que incluye a las dependencias gubernamentales interesadas en defender a la empresa Colorado Ecoterra, propietaria del negocio, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La lucha no es política, aclaró César Méndez Méndez, representante de Altepexi, quien resaltó que el gobierno pretende dictaminar a favor de los empresarios, cuando más de 50 mil ciudadanos dependen del agua del manantial La Taza, ubicado en Tehuacán.

Exigió que las autoridades federales, así como las estatales, actúen con congruencia y hagan realidad lo que desde sus palcos gritaron el pasado 15 de septiembre, cuando vitorearon a los pueblos originarios.

Acto de traición

Avalar la permanencia de la empresa en Necoxtla es un acto de traición, consideraron los manifestantes, al señalar que el bastón de mando que recibieron de las comunidades indígenas les ha quedado grande.