Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 23

Guadalajara, Jal., Estudiantes matriculados y activos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que participaron en la ocupación durante 12 horas del edificio A del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh) el pasado 11 de septiembre, afirmaron que el propósito de su movimiento es mejorar las condiciones educativas y materiales de la institución, a través de la democratización de sus órganos internos con el fin de participar en la toma de decisiones.

En entrevista con La Jornada, negaron que respondan a “intereses externos” como ha sido la narrativa oficial que, aseguran, busca desacreditar sus manifestaciones.

“Nos empezamos a organizar porque en los diferentes centros universitarios hay carencias. En el de Ciencias Biológico Agropecuarias, por ejemplo, existe inseguridad; en el de Ciencias Exactas e Ingenierías (Cucei) hay falta de cupo”, expone uno de los alumnos que se identifica con su credencial, pero prefiere hablar bajo el anonimato.

“Y así nos podemos ir por cada campus, son muchas insuficiencias y necesidades que hicieron surgir una fuerza estudiantil independiente a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que no nos representa”. Afirma que uno de los objetivos principales del movimiento estudiantil, el cual prepara una marcha y plantón para el lunes próximo tanto en Rectoría como frente a palacio de gobierno, es cancelar las elecciones de la FEU y de integrantes del Consejo General Universitario (CGU).

El CGU es el órgano máximo de gobierno de la UdeG, donde el estudiantado tiene al menos 30 por ciento de representación y derecho a voto, aunque todos son miembros de la FEU.

“En cada elección de la FEU participa menos de 20 por ciento de cada centro universitario porque los alumnos no nos sentimos identificados con la FEU; por eso inició la articulación de la protesta que comenzó a tomar fuerza primero en el Cucei y ya se extendió a otros campus”, detalla.

Recuerda que el 10 de septiembre se manifestaron en la torre de Rectoría, en avenida Juárez, y lograron que 12 representantes del grupo inconforme negociara con César Barba (El Chicho, ex presidente de la FEU), secretario general de la UdeG.

“Se tuvo un diálogo con él pero no se llegó a algún acuerdo, por lo que decidimos hacer un plantón pacífico, pero alrededor de las 20 horas, unas 60 personas –adultos, profesores, trabajadores administrativos–, nos desalojaron de forma violenta, a empellones, golpes e incluso hubo tocamientos a las compañeras”, reprocha el estudiante.

Entre los agresores identificaron a varios, como al docente José Antonio González Orozco, conocido en la comunidad universitaria como El Pepino; señaló que aunque los empleados sindicalizados podían irse por otra puerta, pretextaron que no los dejaban salir por la entrada principal, pero su propósito fue agredirlos y sacarlos.

“Quieren hacernos pasar como personas ajenas a la universidad, por eso decidimos tomar el Cucsh, con la exigencia de que este señor agresor sea expulsado de la UdeG, porque no es posible que se tenga en nómina a hombres que golpean estudiantes y con varios antecedentes de agresión”, reclama.