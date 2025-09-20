Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 8
Viena. Un funcionario austriaco calificó de “estúpidos e inútiles” los boicots que varios países europeos, entre ellos España, han amenazado con llevar a cabo si Israel participa en el concurso musical Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena.
“Los boicots culturales son estúpidos e inútiles, no nos llevan a ninguna parte”, dijo el secretario de Asuntos Exteriores y Europeos, Sepp Schellhorn, al periódico Kurier.
España fue el país más reciente en anunciar que no asistirá a la edición 2026 de Eurovisión “si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza”, afirmó Radio Televisión Española (RTVE), encargada de seleccionar al representante del país.
Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos habían anunciado antes que no enviarán representantes si Israel participa en la competencia.
El cantante austriaco JJ fue el ganador de la pasada edición de Eurovisión, y la cantante israelí y sobreviviente del ataque de Hamas a Israel, Yuval Raphael, quedó segunda, aupada por el voto del público.