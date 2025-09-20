Afp

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 8

Viena. Un funcionario austriaco calificó de “estúpidos e inútiles” los boicots que varios países europeos, entre ellos España, han amenazado con llevar a cabo si Israel participa en el concurso musical Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena.

“Los boicots culturales son estúpidos e inútiles, no nos llevan a ninguna parte”, dijo el secretario de Asuntos Exteriores y Europeos, Sepp Schellhorn, al periódico Kurier.

España fue el país más reciente en anunciar que no asistirá a la edición 2026 de Eurovisión “si Israel continúa en el festival de música mientras persiste la masacre en Gaza”, afirmó Radio Televisión Española (RTVE), encargada de seleccionar al representante del país.