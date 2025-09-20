Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 7

Madrid. Canadá prohibió la entrada al país del grupo de rap irlandés Kneecap, conocido por su activismo pro palestino, por supuestamente promover discursos de odio, incitar a la violencia y glorificar el terrorismo.

“El grupo ha amplificado la violencia política y ha mostrado públicamente su apoyo a organizaciones terroristas como Hezbolla y Hamas”, afirma el secretario parlamentario de la secretaria de Estado para combatir el crimen, Vince Gasparro.

En este sentido, indicó que la promoción de la violencia política, la glorificación de organizaciones terroristas y la exhibición de símbolos de odio “que atacan directamente a la comunidad judía” no entran dentro de la libertad de expresión.

“El gobierno se mantiene firme en su compromiso de proteger a todos los canadienses, especialmente a los canadienses judíos, del antisemitismo y el odio. Canadá nunca será utilizado como plataforma para el extremismo”, resaltó.