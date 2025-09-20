Dpa

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 7

Múnich. El productor de cine Martin Moszkowicz acusó a la industria del cine alemán de callar ante el creciente antisemitismo en el país.

“Un sector que suele defender a viva voz la diversidad y el compromiso social, calla cuando se trata de proteger la vida judía”, escribió el productor alemán, de 67 años, en un artículo para el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Criticó que casi toda la industria cinematográfica y televisiva alemana no haya firmado un nuevo plan de cinco puntos de una amplia alianza contra el antisemitismo. “Ninguna escuela de cine ni cadena de televisión ni productora importante ni asociación del sector” la firmó. Añadió que la mayoría ni siquiera ha rechazado la propuesta, sino que simplemente no ha respondido. “Este silencio es irritante”, afirmó.

Moszkowicz, cuyo padre judío sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz, señaló que este razonamiento no sólo es absurdo, sino también peligroso. “El término antisemitismo es inequívoco: significa odio hacia los judíos. No es posible mantenerse neutral ante el odio, las amenazas y la violencia. Quien busca un ‘término medio’ entre la postura contra el antisemitismo y la postura de los antisemitas, se pone del lado de los antisemitas”, escribió.