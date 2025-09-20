v El actor durante la clase magistral “Actuar o morir” que ofreció en el Centro Universitario de la Costa. Foto cortesía de los organizadores

Jorge Caballero

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 7

Puerto Vallarta, Jal., Por un momento el actor Joaquín Cosío heló los sueños de los jóvenes vallartenses con su respuesta al dar un consejo para los actores emergentes: “¡Estudien computación! Inmediatamente después, recompuso: “cuando alguien está inoculado de la actuación ya no puedes desprenderte de ella. Quien haya pisado un escenario difícilmente se podrá liberar de esa sensación. Así que hagan lo necesario para encontrarlo y seguramente van esquivar los obstáculos que son muchos”.

Joaquín Cosío dictó la clase magistral titulada “Actuar o morir”, en el auditorio del Centro Universitario de la Costa, de esta localidad, organizada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) y la Secretaría de Turismo de Jalisco, enmarcada dentro de las actividades previas a la entrega 67 del Premio Ariel a efectuarse hoy.

Respecto al título de su clase magistral el actor de El infierno dijo: “hay un dicho fenicio que reza ‘navegar es necesario, vivir no’. Creo eso habla de la pasión, de una obsesión que va más allá de la vida ordinaria. En mi caso no sé si podría ser tan extremo para definirlo así. A mí me encanta la vida, la cotidianidad y creo que ahí está el veneno del cual los actores nos abastecemos. La actuación es una vocación inevitable, nunca tomé la decisión de ser actor sino que de pronto ocurrió. En algún momento hice teatro, algo pasó y me encontré con el cine y pude continuar haciéndolo, todo sucedió de una manera muy vertiginosa. Y tengo que decirlo: la suerte es algo que no puedo negar, estuve en proyectos cinematográficos que fueron muy bien recibidos por el público, eso es algo que no decidimos los actores. Es una carrera muy complicada y de persistencia”.