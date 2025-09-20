Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. Alrededor de 2 mil se concentraron en las inmediaciones del auditorio Kursaal, donde cada año se celebra la gala inaugural del Festival de Cine de la San Sebastián, para denunciar el “genocidio” y la “limpieza étnica” que está perpetrando Israel en la franja de Gaza. Al grito de “Israel boicot, Palestina libre” y “Netanyahu, asesino”, los manifestantes se desplegaron a lo largo de la alfombra roja en la que iban llegando los invitados a la sesión de apertura del prestigioso certamen y cuyo comité de dirección expresó recientemente su consternación e indignación ante las “masacres inimaginables” con las que “Israel está sometiendo al pueblo palestino”.

Cada vez el clamor es mayor y la indignación social va en aumento. Al menos así se percibe en cualquier acto público de proyección internacional que se celebra en España, en los que se muestran las banderas palestinas y se exige que se ponga fin a la masacre en Gaza. Precisamente uno de los acontecimientos más importantes del año en San Sebastián es su festival de cine, uno de los más prestigiosos del mundo y sin duda el de mayor raigambre en España. De ahí que desde las plataformas sociales que denuncian la situación en Gaza decidieron convocar a la ciudadanía para expresar en las calles su indignación. Y así ocurrió, reuniéndose alrededor de 2 mil personas con carteles contra la guerra y sobre todo muchas banderas palestinas, que inundaron las calles de la ciudad.