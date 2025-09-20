Reuters, Xinhua, Europa Press y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 18

Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, aprobar un acuerdo sobre la venta de TikTok en Estados Unidos.

“Aprobó el acuerdo sobre TikTok”, aseguró Trump a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Agregó que éste “podría ser una formalidad” para conseguir firmar un pacto más adelante.

Tras mantener ayer una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, Trump escribió en sus redes sociales que China había aprobado finalmente la venta de las operaciones en su país de la red social a nuevos dueños, aún no revelados, que serían estadunidenses y dijo que apoyará las consultas bilaterales para resolver adecuadamente el tema.

Xi por su parte pidió a Trump que la disputa sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos se resuelva mediante las “reglas del mercado” y le dijo que el país norteamericano debería dejar de imponer aranceles unilaterales.

El comunicado oficial chino describió la primera llamada en tres meses entre ambos como positiva y constructiva, pero no hizo referencia a un acuerdo final sobre TikTok.