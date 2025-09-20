Sábado 20 de septiembre de 2025, p. 18
Washington. El presidente Donald Trump declaró ayer que acordó con su homólogo chino, Xi Jinping, aprobar un acuerdo sobre la venta de TikTok en Estados Unidos.
“Aprobó el acuerdo sobre TikTok”, aseguró Trump a periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Agregó que éste “podría ser una formalidad” para conseguir firmar un pacto más adelante.
Tras mantener ayer una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping, Trump escribió en sus redes sociales que China había aprobado finalmente la venta de las operaciones en su país de la red social a nuevos dueños, aún no revelados, que serían estadunidenses y dijo que apoyará las consultas bilaterales para resolver adecuadamente el tema.
Xi por su parte pidió a Trump que la disputa sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos se resuelva mediante las “reglas del mercado” y le dijo que el país norteamericano debería dejar de imponer aranceles unilaterales.
El comunicado oficial chino describió la primera llamada en tres meses entre ambos como positiva y constructiva, pero no hizo referencia a un acuerdo final sobre TikTok.
La empresa china ByteDance, propietaria de la red social, agradeció a ambos presidentes sus esfuerzos para perseverar la presencia de esta red social en Estados Unidos.
En abril de 2024, el entonces presidente Joe Biden firmó una ley que obligaba a transferir TikTok al control de una empresa estadunidense bajo la amenaza de prohibir su operación en el país por razones de seguridad nacional.
La norma otorgaba a ByteDance un plazo hasta el pasado 19 de enero de este año para vender sus operaciones en Estados Unidos a un comprador que no fuera considerado un “adversario” del país. Tras su regreso al poder el 20 de enero y hasta el pasado martes, Trump ha pospuesto por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.
Los mandatarios también abordaron otros temas, entre ellos, las tasas arancelarias entre ambos, las cuales subieron a porcentajes de más de 100 por ciento.